Эндаументы — самостоятельный сегмент финансового рынка

Фонды целевых капиталов активно развиваются как отдельная категория финансовых посредников. Их «вечная» природа в сочетании с повышенными мерами безопасности, зашитыми в законодательство, позволяет рассматривать эндаументы как перспективный источник длинных денег для экономики. При помощи целевых капиталов затратные для госбюджета объекты — вузы, больницы, музеи и т. д.— со временем смогут финансироваться практически автономно. Однако для достижения этой стратегической цели необходимо увеличить как темпы накопления денег внутри индустрии, так и доходность, получаемую от вложения этих средств на фондовом рынке.

Картина рынка

Рынок эндаументов — один из самых «молодых» в России. Свою историю он ведет с конца 2006 года, когда был принят Закон о целевых капиталах (№275-ФЗ). За 18 лет индустрия проделала большой путь, считает гендиректор аналитической компании «Эксперт Бизнес-Решения», член набсовета благотворительного фонда «Онкологика» Павел Митрофанов. По данным Национальной ассоциации эндаументов (НАЭ), на конец 2024 года насчитывалось 407 целевых капиталов на 155,6 млрд руб. (рост на 8,6% к 2023 году). «Это можно считать безусловным достижением отрасли»,— убежден господин Митрофанов.

Увеличение объема рынка почти в шесть раз за последние пять лет обеспечено в основном за счет формирования целевых капиталов в Фонде Потанина (первый в России эндаумент, почти на 100 млрд руб.), отмечает директор департамента продаж ТКБ «Инвестмент Партнерс» Леонид Замской.

Средства эндаумент-фондов — целевые капиталы, сформированные за счет благотворительных пожертвований,— находятся в доверительном управлении (ДУ) управляющих компаний. В объеме рынка ДУ (по данным ЦБ, на 31 марта он превысил 2,8 трлн руб.) доля целевых капиталов невелика — всего 5,5%. Это заставляет думать, что индустрия все еще остается недооцененной, отмечает господин Митрофанов. Хотя ее значение очень велико, считает он, ведь задача эндаументов — сохранять капитал, иметь предсказуемый поток доходов, который не зависит ни от государства, ни от трафика денег жертвователей и позволяет на стабильной основе планировать операционную деятельность учебных и медицинских заведений, благотворительных фондов и социально значимых направлений.

Об этом на панельной дискуссии «Развитие эндаументов: от вызовов к новым возможностям» IX Форума «Эндаументы-2025. Инвестиции на века», организованного Фондом Потанина при поддержке Минэкономразвития в апреле 2025 года, говорил профессор Российской экономической школы Олег Шибанов: «Мы еще не пришли к такому состоянию, как, например, американский рынок, где эндаументы крупных университетов — это существенная часть финансового рынка». Эти фонды «управляют десятками миллиардов долларов» (например, Гарвардский университет — $52 млрд, Техасский университет — $47,5 млрд), в то время как в России пока продолжается «этап накопления опыта и средств», отмечает он.

Вынужденная консервативность

По данным НАЭ, по итогам 2024 года эндаумент-фонды показали доходность в диапазоне 10–20%. «Стратегии фондов целевого капитала в России, в отличие от мировой практики, сейчас отличаются консервативностью — даже большей, чем четыре-пять лет назад. Именно такие стратегии последние три года показывали лучший финансовый результат»,— говорит гендиректор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева.

Идея пусть и невысокой, но гарантированной доходности поддерживается самими фондами. «Большинству эндаументов необходим ежегодный прогнозируемый доход для обеспечения целей, на которые они созданы. Это требует от управляющих соответствующей стратегии, готовой обеспечить сохранность и прирост капитала на горизонте одного года»,— говорит гендиректор УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» Екатерина Зайцева. Если горизонт планирования всего год, то приходится «быть коротким» и ограничивать риски, подтверждает замгендиректора УК ТРИНФИКО Екатерина Горбунова. «Лишь немногие руководители целевых капиталов допускают локальные отрицательные переоценки стоимости чистых активов фондов на конец отчетного периода»,— поясняет она.

Важно подходить к инвестполитике дифференцированно, считает гендиректор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрий Тимофеев. По его мнению, молодые фонды на этапе активного фандрайзинга вполне могут использовать более рискованные стратегии, чтобы защитить капитал от инфляции и быстрее нарастить активы.

В июне 2025 года впервые за последние три года Банк России снизил ключевую ставку — на 100 базисных пунктов (б. п.), до 20%. В конце июля она была снижена еще на 200 б. п., до 18%. Одновременно регулятор снизил прогноз средней ключевой ставки на 2025 год с 19,5–21,5% до 18,8–19,6% годовых, допустив снижение ставки на 100–200 б. п. на следующих заседаниях совета директоров, ближайшее из которых назначено на 12 сентября.

Для управляющих компаний (УК) ожидаемое снижение рыночных процентных ставок — это возможный выход из замкнутого круга коротких консервативных депозитных стратегий. «Мы видим интерес к облигациям и другим возможностям, которые открывает текущий рыночный цикл»,— говорит глава направления по работе с институциональными клиентами АО «ВИМ Инвестиции» Николай Персиянов.

Особые условия для роста

Росту рынка целевых капиталов должно способствовать включение в него новых категорий благотворителей, считают представители индустрии. Старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Владимир Крекотень на апрельском форуме напомнил, что в России квалифицированные инвесторы — 750 тыс. человек — и они аккумулируют в своих вложениях порядка 17 трлн руб. «Среди них наверняка есть десятки и сотни наших адресатов»,— убежден он. С ним тогда согласился и господин Шибанов, заявивший, что «наше будущее в том, как (во вложениях в эндаументы.— "Ъ-Review") будут участвовать физические лица».

Рынок целевых капиталов отличается высокой концентрацией, отмечает генеральный директор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрий Тимофеев. Несколько крупнейших эндаументов формируют ядро, а большинство новых фондов стартуют с ограниченными капиталами (минимальный размер ФЦК начинается с 3 млн руб.). Для управляющих компаний такие мандаты экономически неэффективны, а для самих фондов инвестдоход слишком мал, чтобы финансировать значимые программы. «Имеет смысл разрешить формировать ФЦК в течение более длительного периода и повысить минимальный порог на порядок»,— считает он.

Необходимы также меры госстимулирования рынка, уверены его участники. «Драйвером для роста рынка целевых капиталов может быть увеличение налоговых льгот, а также софинансирование»,— считает госпожа Кривошеева, как и предоставление фондам целевого капитала (возможно, от определенного объема) статуса квалифицированного инвестора.

Росту рынка, особенно в части небольших фондов, может способствовать создание «пулов эндаументов», когда в один портфель объединяются однородные активы разных фондов со схожими целями. Это позволит увеличить масштаб вложений, снизить операционные издержки и использовать более продвинутые методы диверсификации и анализа, что способствует росту доходности и снижению рисков, убежден господин Персиянов. Однако реализация таких проектов потребует законодательных изменений, признает госпожа Кривошеева.

По мнению Леонида Замского, в вопросах создания пулов «не нужно изобретать велосипед»: инструменты коллективного инвестирования вполне могут стать эффективным способом воплощения этой идеи. «И если раньше основным контраргументом эндаументов были высокие комиссии в открытые паевые инвестиционные фонды, то биржевые паевые инвестиционные фонды — ответ на него»,— считает он. Здесь, по его словам, фокус смещается со стандартизации инвестстратегий разных эндаументов на стандартизацию инструментов, позволяющих наполнить портфели разных эндаументов. Решается одна и та же задача по оптимизации ресурсов на управление большим числом портфелей, но используется проверенный временем инструмент.

«Мы наблюдаем тренд на перенос управления в аффилированные структуры доноров»,— фиксирует господин Тимофеев. Во-первых, это естественная реакция на экономическую неопределенность и стремление крупных жертвователей к большему контролю активов. Во-вторых, на фоне ультраконсервативных стратегий доноры часто не понимают, почему нужно оплачивать услуги внешних УК, если такие стратегии, как правило, не требуют высокого уровня экспертизы. «Подобная концентрация управления снижает конкуренцию и сдерживает развитие рынка»,— заключает он.

Для «прорыва» нужны три вещи: совершенствование законодательства, развитие культуры долгосрочных инвестиций и подготовка профессиональных управленцев фондами целевого капитала, заключает господин Персиянов. При таком сочетании эндаументы смогут стать мощным источником длинных денег для экономики. С ним соглашается Павел Митрофанов: «Индустрия эндаументов — важный камень в фундаменте устойчивого развития фондового рынка, снижения его волатильности и повышения капитализации». Деньги эндаументов — это smart money, ориентированные на долгосрочный рост и низкие риски, деньги, которые не покидают рынок, добавляет он. Поэтому популяризация вложений в фонды целевого капитала и рост их объемов могут хорошо помочь в деле повышения капитализации фондового рынка до 2/3 ВВП к 2030 году в соответствии с поручением президента.

Мария Серебрякова