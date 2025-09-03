Президент Вьетнама поблагодарил Путина за участие РФ в параде в Ханое

Президент Вьетнама Лыонг Кыонг на встрече в Пекине поблагодарил президента России за участие российских военнослужащих в параде в Ханое по случаю дня независимости Вьетнама. Господин Кыонг назвал отношения стран братскими.

«Вам спасибо за теплые чувства, за хорошее поздравление в адрес партии, государства, народа Вьетнама в связи с 80-й годовщиной августовской революции и национальным днем Вьетнама. Вам также спасибо за то, что вы направляли российских военных во Вьетнам для участия в параде»,— сказал Лыонг Кыонг на встрече с Владимиром Путиным.

Российский президент отметил, что в последние годы взаимодействие стран по разным направлениям значительно развивается. «В этом году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений. За эти годы между Вьетнамом и нашей страной, Россией, сложились особые отношения союзничества и братской взаимопомощи»,— сказал Владимир Путин.

Российский лидер в июне 2024 года приезжал во Вьетнам с государственным визитом. В мае этого года в Россию прибыл генсек ЦК компартии Вьетнама То Лам. В параде в Ханое в августе участвовало более 30 российских военнослужащих.

Лусине Баласян