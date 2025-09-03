Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков о «нехороших словах» Мерца и приглашении Ким Чен Ына в Москву

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что против США не готовится заговор

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь рассказал о встречах Путина с лидерами Китая, КНДР и Азербайджана, высказываниях канцлера Германии Мерца и «заговоре» против США. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин на двусторонней встрече в Китае

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин на двусторонней встрече в Китае

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин на двусторонней встрече в Китае

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

  • Путин пригласил лидера КНДР посетить Москву, тот сказал, что воспользуется приглашением, но точных дат нет.
  • Путин и Алиев поприветствовали друг друга, пожали руки, но общения не было.
  • Встречи Путина с представителями парламента Южной Кореи не было.
  • Программа Путина в Пекине завершится переговорами с президентом Вьетнама.
  • Никаких заговоров против США никто не строит, будем надеяться, что это было озвучено в переносном смысле.
  • Взаимодействие России с КНР и КНДР осуществляется во благо стран, не против кого-то.
  • Мерц допустил много нехороших заявлений в адрес Путина.

Новости компаний Все