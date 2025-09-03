Песков о «нехороших словах» Мерца и приглашении Ким Чен Ына в Москву

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь рассказал о встречах Путина с лидерами Китая, КНДР и Азербайджана, высказываниях канцлера Германии Мерца и «заговоре» против США. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин на двусторонней встрече в Китае

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин на двусторонней встрече в Китае

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ