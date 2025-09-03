Песков о «нехороших словах» Мерца и приглашении Ким Чен Ына в Москву
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что против США не готовится заговор
Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь рассказал о встречах Путина с лидерами Китая, КНДР и Азербайджана, высказываниях канцлера Германии Мерца и «заговоре» против США. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин на двусторонней встрече в Китае
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
- Путин пригласил лидера КНДР посетить Москву, тот сказал, что воспользуется приглашением, но точных дат нет.
- Путин и Алиев поприветствовали друг друга, пожали руки, но общения не было.
- Встречи Путина с представителями парламента Южной Кореи не было.
- Программа Путина в Пекине завершится переговорами с президентом Вьетнама.
- Никаких заговоров против США никто не строит, будем надеяться, что это было озвучено в переносном смысле.
- Взаимодействие России с КНР и КНДР осуществляется во благо стран, не против кого-то.
- Мерц допустил много нехороших заявлений в адрес Путина.