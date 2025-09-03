Суд обязал Астрводоканал компенсировать ущерб почвам на 2,5 млн в Астрахани

Росприроднадзор в ходе проверки выявил факт затопления канализационными стоками почвы у дома № 12 на проспекте Воробьева в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты обнаружили в пробах почв превышения по ряду вредных веществ. Площадь загрязненной территории составила 35,4 кв.м. Экологический ущерб оценили на сумму более 2,5 млн руб.

Выяснилось, что сеть водоотведения находится на балансе МУП «Астрводоканал». Росприроднадзор потребовал от предприятия добровольного возмещения причиненного почвам вреда, но там требование проигнорировали.

В связи с этим надзорное ведомство попросило Арбитражный суд Астраханской области обязать МУП «Астрводоканал» компенсировать ущерб. Требование удовлетворено, судебное решение не вступило в силу.

Павел Фролов