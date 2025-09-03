Почти 600 тысяч ярославцев хотят вакцинировать от гриппа

В Ярославской области запланирована вакцинация против сезонного гриппа 470 тыс. взрослых жителей и 120 тыс. детей. Об этом сообщили в пресс-службе областной думы по итогам заседания комитета по здравоохранению.

Вакцинация началась в августе. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», всего в регион поступит около 750 тыс. доз вакцин «Совигрипп» и «Флю-М» (для взрослых), а также «Ультрикс Квадри» (для детей и беременных).

Областной минздрав рекомендовал гражданам сделать прививки, а людям старше 60 лет, а также с сердечно-сосудистыми заболеваниями и из групп риска — привиться от пневмококковой инфекции. Ранее в областном правительстве сообщали, что в этом году в регионе, по прогнозам эпидемиологов, будет распространен грипп типа А2 (H3N2). Выработка антител происходит через две недели после вакцинации.

Алла Чижова