Прокурор Ленинского района Перми перешел на работу в краевую прокуратуру

Начальником управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Пермского края назначен прокурор Ленинского района Перми Вадим Расторгуев. Об этом сообщает газета «Звезда».

Вадим Расторгуев.

Фото: прокуратура Пермского края. Вадим Расторгуев.

Вадим Расторгуев начал службу в органах прокуратуры в 2001 году. В разное время он работал в должности следователя, старшего следователя, заместителя прокурора Березников, прокурора Усольского района. С мая 2015-го по февраль 2020 года занимал должность прокурора Березников. В июне 2022 года был назначен прокурором Ленинского района Перми.

Ранее управлением по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры края руководил Антон Демидов, бывший прокурор Орджоникидзевского района Перми.