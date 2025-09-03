ВДНХ приглашает к чтению

Московская международная книжная ярмарка стартует сегодня в 57-м павильоне ВДНХ. Она будет работать до 7 сентября. Посетителей ждут сотни новинок, говорят организаторы. Они также напомнили, что участники ярмарки обязаны соблюдать ограничения на продажу книг иноагентов, которые вступили в силу 1 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Несмотря на это, книжная отрасль сейчас находится на подъеме, уверен куратор площадки «Книгабайт. Электронные и аудиокниги» Денис Давыдов: «Книжный рынок растет. По отраслевому докладу за прошлый год рост больше, чем на 10%, объем рынка — больше 130 млрд руб. Причем печатные книжки — это где-то 7-8%. Очень вырос рынок электронных книг и аудио, больше чем на 30%, самиздат так же вырос больше чем на 30% за прошлый год. Художественная литература восстанавливает свои позиции, ее доля уже выросла до 48% по отношению к 2023 году. Из жанров популярны по-прежнему young adult: фэнтези, фантастика, киберпанк, антиутопии, детективы».

В ярмарке примут участие более 300 издателей, в том числе из Белоруссии, Арабских Эмиратов, Северной Кореи и Китая. Есть и почетный гость с огромным рынком сбыта, который интересен российским авторам, отмечает писатель, главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов: «Людям интересно все достоверное, то, что связано с жизнью, может быть, с растерянностью и потерянностью человека в нашем мире. Интересно, что пишет Надежда Алексеева в ее книге "Полуношница" и новой книге "Белград". Я с интересом стал читать новую книгу Павла Басинского о писателе Леониде Андрееве, которая как раз дает пример такого внимания к реальной жизни и к обстоятельствам биографии писателя.

Мне кажется, что в чести у читателей сегодня и сборники. Например, в редакции Елены Шубиной вышел сборник, собранный Дмитрием Даниловым, он называется "16 поездок". Я туда тоже написал рассказ. Почетным гостем будет Индия, приедут индийские писатели. Я знаю, что планируется перевод книг, которые выходят в России, чтобы они распространялись в Индии, а там огромный книжный рынок. Поэтому, я думаю, предстоит серьезный заинтересованный диалог с индийскими людьми книги».

В первом квартале 2025 года продажи крупнейших книжных магазинов упали на 6%. Оборот остался практически на том же уровне за счет подорожания товаров. Участники рынка констатируют переход покупателей на маркетплейсы. Самые преданные читатели приходят на книжные фестивали, чтобы подержать книгу в руках. Внешний вид издания все еще имеет значение, говорит главный редактор издательства «Бослен» Юлия Симонова: «Какие материалы подобраны, дизайн — это впечатление можно получить только на ярмарке или в книжном магазине. Даже самая хорошая съемка в карточке товара не передает все впечатления.

Мы презентуем серию литературных путеводителей: Москва Бориса Пастернака, Москва Владимира Маяковского. Так как ярмарка происходит традиционно в начале сентября, вниманием читателей и педагогов особенно пользуются книги Евгения Александровича Ямбурга, в том числе недавно вышедшие произведения "Волнорез по имени культура", "Были и небылицы. Каверзные ответы и нужные вопросы"».

Стоимость единого билета на все дни ярмарки составляет 900 руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Юлия Савина