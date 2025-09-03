Саратовский облсуд поддержал судебный акт о защите прав жителей дома на Клочкова

В ходе проверки исполнения жилищного законодательства прокуратура Октябрьского района Саратова выявила признаки аварийности жилого дома № 24 на ул. Клочкова. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Проверка показала, что в наружных стенах фасада имеются трещины, поврежден карниз, выпадают кирпичи, повреждены штукатурный и окрасочный слои стен, есть следы протечек на потолке. По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд обязать администрацию Саратова инициировать процедуру признания жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. От администрации Октябрьского района Саратова потребовали подготовить и представить необходимые документы в комиссию.

Суд в полной мере удовлетворил требования надзорного ведомства. При этом ответчик не согласился с судебным актом и обжаловал его. Саратовский областной суд не стал вносить изменения в решение суда первой инстанции.

Павел Фролов