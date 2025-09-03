В Сызрани более 1,3 тыс. домов остались без холодной воды из-за утечки на трубопроводе. Инцидент произошел в среду, 3 сентября, в 12:20 (MSK+1) на улице Локомобильная, 35. Утечка затронула сети «Сызраньводоканала», сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария оставила без воды жителей 132 многоквартирных домов и 1,2 тыс. частных домов. Также в зоне отключения оказались 28 социальных объектов, включая школы и больницы.

На месте работают специалисты, которые планируют восстановить водоснабжение к 20:00 по местному времени.

Георгий Портнов