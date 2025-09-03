В Перми на Комсомольском проспекте продается здание ресторана «Партизан»

В центре Перми, на Комсомольском проспекте, 44а, на продажу выставлено здание мясного ресторана «Партизан». Как указано в объявлении на сайте «Авито», двухэтажное здание имеет площадь 538,3 кв. м, его стоимость — 65 млн руб. (1 кв. м площади — 120,7 тыс. руб.). Здание реконструировано в 2021 году, имеет «свежий дизайнерский ремонт», на втором этаже — летняя веранда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

Договор аренды на размещение в продаваемом строении ресторана «Партизан» действует до 2033 года. Арендный доход собственника помещения составляет 430 тыс. руб. в месяц. Продажей объекта занимается корпорация «Перспектива».

Напомним, что «Партизан» прежде почти девять лет работал около набережной Камы, но весной 2023 года переехал в здание на Комсомольском проспекте, 44а. В этом помещении ранее размещался ресторан «Хороший год».