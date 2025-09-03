Spotify ограничил срок использования бесплатной версии за рубежом

Музыкальный стриминг Spotify ограничил возможность использования приложения за рубежом для пользователей с бесплатными подписками. Согласно новым условиям, сервис будет доступен вне страны проживания всего 14 дней, следует из объявления на сайте приложения.

Некоторые российские СМИ написали, что Spotify заблокирует платные подписки россиян, купленные в обход действующих ограничений. Однако в заявлении стриминга не сообщается о каких-либо ограничениях для обладателей Premium-подписки на сервис. Новые условия затрагивают только тех пользователей, что слушают музыку в приложении бесплатно.

В Spotify разъяснили, что регион учетной записи определяется на основе того, где находится пользователь в момент регистрации. Сервис предоставил своей аудитории подробную инструкцию о том, как изменить место проживания в случае переезда.