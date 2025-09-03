В Башкирии продлили до конца сентября региональные выплаты за контракт с ВС РФ

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился продлить до 30 сентября действие собственного указа о выплатах 1 млн руб. военнослужащим, подписавшим контракт с Министерством обороны России. Новый указ опубликован на республиканском портале правовой информации.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С осени 2023 года до декабря 2024 года сумма региональной выплаты контрактникам увеличилась со 100 тыс. до 1,6 млн руб. В начале этого лета единовременное вознаграждение уменьшилось до 1 млн руб.

Срок действий мер социальной поддержки неоднократно сдвигался. В последней версии выплаты полагались тем военнослужащим, которые подписали контракт до 31 августа.

Идэль Гумеров