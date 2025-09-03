В Татарстане исследовали пшеницу нового урожая общим весом 1,33 млн тонн

В Татарстане специалисты филиала ЦОК АПК исследовали свыше 1,9 тыс. образцов озимой и яровой пшеницы нового урожая общим весом 1,33 млн т. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе ведомства.

В Татарстане исследовали 1,33 млн тонн пшеницы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Исследованный объем составляет 64% валового сбора пшеницы на текущий момент (около 2 млн тонн). Пробы зерна проходят исследования на 19 показателей качества, включая клейковину, натуру, белок, число падения, стекловидность и влажность.

По результатам исследований 14,6% проверенного зерна соответствует третьему классу, 34,3% — четвертому классу, а 50,9% отнесено к пятому классу. Специалисты отмечают, что пшеница пригодна для выработки стандартной сортовой хлебопекарной муки и соответствует показателям ГОСТ.

По данным Минсельхоза Татарстана, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 878 тыс. га, что составляет 72% от запланированного объема. Средняя урожайность по региону держится на уровне 40 центнеров с гектара.

В ведомстве отметили, что уборочная кампания проходит в сложных условиях из-за переувлажнения почвы. С начала августа в Татарстане выпало свыше 69 мм осадков при норме 55 мм.

Анар Зейналов