86% жителей Ижевска считают важным статус добросовестного налогоплательщика

86% экономически активных ижевчан считают для себя важным иметь статус добросовестного налогоплательщика, следует из опроса SuperJob. Однозначно согласны с этим 50% опрошенных. Они объясняют эту позицию тем, что после уплаты налогов можно «спать спокойно». Для 8% респондентов статус добросовестного налогоплательщика скорее не важно. Еще 6% заявили, что этот статус не играет роли, поскольку они «работают с “серой” зарплатой».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди ижевчан с зарплатой от 100 тыс. руб. в месяц быть честными в фискальных вопросах предпочитают 56% респондентов, что на 6 процентных пунктов больше, чем среди тех, кто получает менее 50 тыс. руб. Самый низкий показатель зафиксирован среди налогоплательщиков с зарплатой от 50 до 100 тыс. руб. — всего 44% считают статус добросовестного налогоплательщика важным.

Женщины чаще мужчин выступают за прозрачные налоговые отношения с государством — 54 и 47% соответственно. Для горожан старше 45 лет статус добросовестного налогоплательщика важнее, чем для тех, кто моложе. Опрос проводился с 29 августа по 1 сентября.