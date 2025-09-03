Расходы внутренних туристов при поездке в Москву выросли в 1,7 раза с 2019 года

По итогам 2024 года расходы российских туристов во время путешествий в Москву выросли в 1,7 раз по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в документе Комитета по туризму столицы, с которым ознакомился «Ъ».

Отмечается, что увеличилась и средняя продолжительность пребывания в городе: в 2019 году она составляла три дня, а в 2024 — пять дней. Туристический поток в столицу в 2024 году составил 26 млн человек и обогнал показатели, которые были до пандемии.

Туристы из регионов стали тратить больше денег на культурные события, посещение ресторанов, экскурсии и современные сервисы. Средние расходы на поездку в столицу в 2024 году составили 45 839 руб. Даже с учетом инфляции рост среднего чека составил 15%. Поступления в московский бюджет оцениваются в 235 млрд руб.

В комитете считают, что рост среднего чека и смещение фокуса туристов на получение опыта и впечатлений позитивно влияет на экономику Москвы. Кроме того, это стимулирует развитие малого и среднего бизнеса в сфере услуг, креативных индустрий, транспортной и гостиничной инфраструктуры.