В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей

МЧС Свердловской области выпустило штормовое предупреждение на 4 сентября из-за сильных дождей. Синоптики прогнозируют осадки в течение суток 3 и 4 сентября.

По данным Уральского Гидрометцентра, ожидается, что к утру 5 сентября в Свердловской области выпадет от 17 до 34 мм осадков, а в горнозаводской зоне — до 50 мм.

«За прошедшую ночь 3 сентября выпало осадков 1-9 мм, в Ревде 10, Бисерти, Красноуфимске 12 мм, в Екатеринбурге 5 мм. Не было дождя на крайнем севере и крайнем востоке области. В течение дня 3 сентября осадки охватят большую часть территории»,— говорится в сообщении уральского Гидрометцентра.

МЧС рекомендует закрыть окна и двери, очистить системы водоотведения и избегать открытых пространств и высоких объектов. Жителям советуют не пытаться преодолевать затопленные участки дороги и быть особенно осторожными при передвижении.

Полина Бабинцева