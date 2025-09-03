МВД: мошенники стали вынуждать россиян звонить по неизвестным номерам

Управление МВД по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий предупредило о новой мошеннической схеме. Злоумышленники вынуждают граждан самостоятельно звонить на поддельные номера, чтобы обойти защитные механизмы банков и операторов связи.

Суть схемы заключается в создании иллюзии угрозы: преступники заявляют о взломе «Госуслуг», утечке данных или несанкционированном доступе к личной информации. После этого потенциальной жертве приходит сообщение с предложением срочно позвонить по указанному номеру, который ведет непосредственно в мошеннический колл-центр.

В МВД подчеркивают, что поддельные сообщения часто приходят в мессенджерах, с поддельных email-адресов или с номеров, не связанных с официальными структурами. В таких сообщениях обычно содержится требование срочно позвонить по неизвестному номеру. Также можно заметить грамматические ошибки, неформальный стиль обращения и некорректные данные.

Если приходит подозрительное сообщение, правоохранители советуют сохранять спокойствие и проверять информацию, используя официальные каналы связи.