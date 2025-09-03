Toyota запускает в Европе производство своих электромобилей

Toyota Motor объявила, что начнет выпускать свои электромобили на заводе в чешском городе Колин. До сих пор японский концерн никогда не производил полностью электрические автомобили в Европе.

Toyota не уточнила, какую именно модель будут выпускать в Чехии и когда начнется ее производство. Компания лишь отметила, что для этого ей предстоит значительно расширить завод в Колине. На это будет выделено около €680 млн, из которых €64 млн автоконцерн получит от правительства Чехии.

Как отметил премьер-министр Чехии Петр Фиала, автомобильная индустрия обеспечивает около 10% ВВП страны, а решение Toyota — важный шаг к «сохранению автомобильного производства в стране». В марте этого года Toyota анонсировала выпуск девяти новых моделей электромобилей для европейского рынка. Они поступят в продажу в этом и следующем годах.

Кирилл Сарханянц