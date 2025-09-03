Германия и Испания лидируют по вводу в строй ветряных электростанций

Ассоциация ветряной энергетики Европы WindEurope сообщила, что по итогам первой половины 2025 года в Европе были запущены новые ветряные турбины общей мощностью 6,6 ГВт, из которых в ЕС — 5,3 ГВт. 89% введенных в строй ветряных станций находятся на суше. Больше всего в этом году ввела в строй ветряных станций Германия — 2,2 ГВт, на втором месте идет Испания (889 МВт), на третьем — Великобритания (760 МВт).

Как сообщает WindEurope, в настоящее время общая мощность всех ветряных электростанций в Европе достигла 291 ГВт, из которых станции на 254 ГВт — сухопутные, а на 37 ГВт — прибрежные. В первой половине текущего года новые инвестиции в ЕС в развитие ветряной энергетики составили €34 млрд, что больше, чем за весь 2024 год. В целом в Европе в первой половине 2025 года были заказаны ветряные турбины общей мощностью 11,3 ГВт, что на 19% больше, чем за тот же период прошлого года.

Евгений Хвостик