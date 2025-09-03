Полсотни объектов в Новинках незаконно подключили к сетям водоканала

Нижегородский водоканал сообщил о 50 незаконно подключенных объектов к сетям коммунальной компании в переулке Уютный поселка Новинки. Застройщик домов самовольно выполнил врезки в централизованную систему водоснабжения.

«Разрешительная документация на подключение не выдавалась, договорные отношения с абонентами отсутствуют, оплата потребленного ресурса не производится», — отметили в водоканале.

Жителям направлены уведомления для подписания договоров с водоканалом. Если документы не будут оформлены, водоканал опломбирует врезки и отключит воду. За самовольное подключение абонентам доначислят плату исходя из норматива потребления в десятикратном размере.

Из полусотни абонентов лишь один собственник решил оформить документы, добавили в нижегородском водоканале.

Владимир Зубарев