В Башкирии по требованию прокуратуры уволили начальника отдела минземимущества

Прокуратура Кармаскалинского района добилась увольнения в связи с утратой доверия начальника территориального отдела министерства земельных и имущественных отношений Башкирии Айгуль Сайфуллиной.

Проверка надзорного ведомства установила, что чиновница, будучи ведущим специалистом-экспертом отдела, удовлетворила несколько заявлений отца своего ребенка и его родственника об аренде земельных участков. При этом о конфликте интересов в кадровую службу министерства она не сообщила, говорится в пресс-релизе республиканской прокуратуры.

По итогам антикоррупционной проверки прокуратура внесла минземимуществу представление, которое было удовлетворено, а госпожа Сайфуллина — уволена.

Майя Иванова