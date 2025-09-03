В Ставропольском крае огонь уничтожил сено и теплицы на 20 гектарах

В станице Темнолесской Ставропольского края пожарные локализовали возгорание тюков сена, сухой травы и теплиц на площади около 20 га. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Владелец территории заметил приближающееся пламя и незамедлительно обратился в пожарную службу. Пожарно-спасательные подразделения МЧС Ставрополья оперативно прибыли на место и начали тушение.

Ликвидация возгорания осложнялась сильным ветром, который усиливал распространение огня. Для борьбы со стихией привлекли 14 специалистов и 6 единиц техники.

По предварительным данным, причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Обстоятельства инцидента выясняет дознаватель чрезвычайного ведомства.

МЧС России по Ставропольскому краю сообщает, что в регионе с 1 июля 2025 года введен особый противопожарный режим.

Тат Гаспарян