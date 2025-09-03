Застройщик выиграл тяжбу с главой Самары

Глава Самары Иван Носков не смог оспорить решение судов по делу о развитии застроенной территории в Кировском районе города. Решения двух инстанций оставил в силе Арбитражный суд Поволжского округа. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Судебное разбирательство было связано с договором развития застроенной территории в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской и Свободы. В декабре 2015 года указанный договор по итогам торгов заключил прежний глава Самары Олег Фурсов с ООО «Инвестиционно-строительная компания ДомАС». Он включал разработку проекта планировки и межевания территории, его рассмотрение на публичных слушаниях и снос домов, признанных аварийными. Также планировалось поставить освобождаемые земельные участки на кадастровый учет и приобрести право на них.

В январе 2024 года Елена Лапушкина, которая сменила Олега Фурсова на посту главы города, уведомила подрядчика об отказе от исполнения договора в одностороннем порядке. ООО «ИСК ДомАС» сочло отказ чиновников от договора недействительным и обратилось с иском в суд.

В декабре 2024 года региональный арбитраж признал недействительным расторжение указанного договора. Разбирательство продолжилось при новом градоначальнике Иване Носкове, который подал апелляционную жалобу на решение первой инстанции. Однако в апреле Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил постановление в силе. Оно же устояло и в кассационной инстанции.

Георгий Портнов