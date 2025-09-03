В гараже жителя Ставрополья нашли 1300 бутылок поддельного алкоголя

В Новоалександровске полиция изъяла у 54-летнего местного жителя более 1300 бутылок немаркированного алкоголя общей стоимостью свыше 500 тыс. руб. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили на территории домовладения мужчины самодельное устройство для фильтрации спиртосодержащей жидкости. С его помощью владелец разливал продукцию в пустую тару.

Кроме бутылок, оперативники конфисковали из гаража канистры со спиртосодержащей жидкостью общим объемом около 90 литров.

Экспертиза подтвердила, что на изъятых бутылках отсутствуют федеральные специальные марки, предусмотренные российским законодательством.

Полицейские установили, что ставропольский житель приобрел товар у неустановленного лица и собирался его реализовать.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Тат Гаспарян