Владельцы сети «Культурно Коротко» продают бар и пиццерию в Воронеже

В Воронеже выставили на продажу бистро-бар «Рассвет» и пиццерию Round, входящие в сеть «Культурно Коротко». Оба заведения оценены в 20 млн руб. Они находятся в одном помещении на проспекте Революции. Это следует из объявления на сайте «Авито».

Площадь основной площадки заведений составляет 418 кв. м. Там находятся зал на 70 мест и веранда на 50. Также предусмотрено проведение мероприятий до 400 гостей. Кроме того, покупателю готового бизнеса предлагают помещение на улице Комиссаржевской на 57,5 кв. м. Там до начала февраля 2025 года располагалась пиццерия. Впоследствии она переехала на проспект Революции, после чего помещение пустовало.

Покупателю также оставят профессиональное кухонное и барное оборудование, полный комплект инвентаря, мебель, музыкальное и звуковое оснащение.

Помещение, в котором находятся «Рассвет» и Round, арендуется. Ежемесячная плата — 250 тыс. руб. Еще 945 тыс. руб. уходит на зарплату 15 сотрудников. Средняя месячная выручка заведений оценивается в 4,5 млн руб., при этом чистая прибыль — в 460 тыс. руб. Продавцы считают, что покупка бизнеса может окупиться за два года.

Владелец «Культурно Коротко» Никита Татаринский назвал в своем Telegram-канале «Рассвет» и Round дорогими сердцу проектами, с которыми не хочется расставаться. «Понимаем, что нужно идти дальше — хотим сместить фокус на развитие новых проектов в других городах»,— заключил бизнесмен.

По данным Rusprofile, ООО «Культурно Коротко» было зарегистрировано в Воронеже в 2019 году для деятельности по подаче напитков. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором и бенефициаром выступает Никита Татаринский. 2023 год компания завершила с выручкой в 238 млн руб. и убытком в 5,4 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются. По собственным данным, у «Культурно Коротко» 11 заведений в Воронеже, считая выставленные на продажу. Основное заведение — рюмочная — находится на улице Пушкинской,1. По тому же адресу расположены чебуречная заведения и кафе «Лизонька, ты где?», напротив — пышечная. На проспекте Революции открыта сосисочная, а на площадке «Винзавода» на улице Кольцовской — «Дача Культурно Коротко», представляющая собой рюмочную в формате летней веранды. На площади Ленина работает гибридное заведение — чебуречная и пышечная, а на улице Никитинской — еще одна рюмочная и бар «Гараж». Кроме того, у «Культурно Коротко» есть две рюмочных в Москве — на улице Новослободской и на улице Солянка. Вторая временно не работает, сообщается в соцсетях сети.

Алина Морозова