У безработного жителя Удмуртии изъяли 31 куст конопли

Полицейские изъяли у безработного жителя Каракулинского района 31 емкость с кустами конопли, которую он выращивал в кладовке частного дома, сообщили в МВД по региону. В помещении оперативники обнаружили систему обогрева и освещения для культивирования растений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На 55-летнего подозреваемого заведено уголовное дело по статье 131 УК РФ «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства». По статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.