Россия и Китай создадут совместный агропромышленный кластер

Россия и Китай заключили соглашение о создании производственно-перерабатывающего кластера (ППК) «Нижнеленинское-Тунцзян». Его возведет «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК) совместно с китайским партнером. Объем инвестиций составит до 10 млрд рублей. Соглашение подписано на Восточном экономическом форуме, сообщили ТАСС в пресс-службе НСЗК.

В пресс-службе уточнили, что в состав нового кластера войдут элеваторы полного цикла и производственные мощности для продукции высоких переделов. Название китайской компании-партнера пока не раскрывается. Проект реализуется при поддержке правительства Еврейской автономной области.

По словам гендиректора НСЗК Александра Мартена, компания оценивает ЕАО как стратегически важный регион для наращивания мощностей.

Минвостокразвития РФ и Минсельхоз Китая рассматривают возможность включения проекта в состав пилотных программ совместных зон сельскохозяйственного сотрудничества в составе механизма международных территорий опережающего развития.