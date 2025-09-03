Депутат из Тольятти требует от властей доделать участок проблемного тротуара

В 6-м квартале Тольятти возникла проблема с ремонтом тротуара возле бульвара Королева. Об этом сообщил депутат городской думы Натаниэль Папурин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам политика, это «важный маршрут для школьников и пожилых людей, направляющихся в поликлинику». Депутаи отметил, что часть работ по ремонту тротуара уже выполнена, но оставшийся участок в 10-20 м на муниципальной территории остался в плохом состоянии.

Господин Папурин обратился в департамент городского хозяйства Тольятти с просьбой завершить ремонт, но получил ответ, что работы планируют перенести на следующий год. Это вызвало недоумение и возмущение, так как тротуар в ямах и выбоинах, что создает неудобства и опасность для пешеходов.

По мнению депутата, откладывать решение такой простой задачи недопустимо. Он обратился к главе города Илье Сухих с просьбой ускорить ремонт, так как «безопасность и удобство жителей должны быть приоритетом для всех».