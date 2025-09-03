В Ярославской области продлили карантин по лейкозу КРС

В Ярославской области на территории нескольких деревень Некрасовского округа на год, до конца августа 2026 года, продлен карантин по лейкозу крупного рогатого скота (КРС). Соответствующие приказы подписал исполняющий обязанности руководителя областной ветеринарной службы Денис Богданов.

В августе 2024 года эпизоотическими очагами лейкоза были определены два личных подсобных хозяйства в деревнях Кондрево и Насоново. Карантин вводился до августа 2025 года. Сейчас он продлен, неблагополучными пунктами также определены территории близлежащих населенных пунктов — деревни Кадниково, Елохино, село Вятское. Приказами установлен ряд ограничений на действия, связанные с содержанием животных.

Лейкоз крупного рогатого скота — инфекционное заболевание, характеризующееся поражением кроветворной системы и образованием опухолей в органах и тканях животных. Употребление мяса и молока больных животных опасно для человека.

Алла Чижова