Маркетологи перевернули календарь

Календари, настольные игры, футболки и ростовые фигуры —

3 сентября стало поводом для хороших продаж. В отелях устраивают тематические заезды, а в магазинах объявляют огромные скидки. Аналитики торговых платформ фиксируют растущий интерес к атрибутике с Михаилом Шуфутинским накануне знаковой даты. На его концерт в этот день не достать билет. Как песня про 3 сентября превратилась в мем, а мем перерос в коммерческий успех? Разбиралась Юлия Савина.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дня, когда горят костры рябин, ждут все маркетологи. Приурочить к 3 сентября можно и вечеринку, и скидки в магазине для байкеров. Перевернутый календарь на десятках рекламных баннеров. В это время на «Авито» возникает целый пул товаров с привязкой к артисту: за 20 тыс. руб. можно купить оригинальный винтажный костюм Шуфутинского или календарь с автографом за 5,5 тыс. руб. Продажи дисков артиста в преддверии даты растут ежегодно, отмечает руководитель по развитию бизнеса Fashion Lifestyle в «Авито» Никита Захаров:

«Сильнее всего популярность трека подогревает интерес к дискам с их записью. Продажи этих изделий за год выросли в полтора раза. На 9% увеличился спрос на календари, чтобы не пропустить эту знаменательную дату. А в целом товары, связанные с творчеством маэстро, стали покупать на 8% чаще».

Песня про 3 сентября была выпушена 32 года назад. Мемом она стала в начале 2010-х. Тогда бизнес начал выпускать мерч и сувениры. На маркетплейсах десятки предложений ростовых фигур: 180-сантиметрового Шуфутинского из картона можно приобрести от 1,5 тыс. руб. Количество тематических товаров растет ежегодно, говорит создатель Wizart Comics Владислав Максименко: «Это началось в 2021 году, мы выпустили комикс, где Михаил Захарович попадает в разные вселенные.

Затем были еще выпущены специальные отрывные календари, где каждая страница — это 3 сентября, причем каждая уникальна и вся привязана, естественно, к теме 3 сентября Михаила Шуфутинского. Постироничный прикол получился. И этот сувенир все еще пользуется большим откликом. Апогеем мы решили сделать настольную игру, потому что хотелось что-то выпустить. Сейчас сезон, все хотят в нее поиграть именно 3 сентября».

Пользуются популярностью и события, темой которых становятся мемные фразы из песни. Несколько лет назад Т-банк делал концерт для клиентов своей инвестиционной платформы в цифровом осеннем парке. Гости даже получали награду за активность в виде NFT-активов в форме аксессуаров Михаила Шуфутинского. В этом сезоне отголоски хита слышатся в одном из отелей Владимирской области.

Там проведут тематический уикенд для творческих натур и любителей природы, рассказывает маркетолог усадьбы «Богдарня» Катерина Первичко: «Каждые выходные у нас устроены под какое-либо направление. Было бы серьезным упущением в начале сентября пройти мимо Шуфутинского, потому что, мне кажется, уже 3 сентября "Шуфутинов день" плотно засел среди народа. Мы жжем костры рябин, переворачиваем календари и все в таком духе. Отклик среди аудитории есть, людям интересно. Я так понимаю, это не надоест еще долго. Примерно с 1 по 5 число — это дни мема в стиле Шуфутинского. Люди это любят, пользуют, с каждым годом придумывают все новые и новые мемы».

Желание заработать на образе популярного исполнителя и его творчестве может обернуться для предпринимателей проблемами с законом при отсутствии соглашения на использование песен или фото. Однако в данном случае мемом стала сама дата и фразы, первоисточник которых вряд ли можно определить, говорит адвокат «Клишин и партнеры» Владимир Энтин: «Если мы начнем рыться в том, кому принадлежит та или иная фраза, может оказаться, что она кочует уже не одно столетие из самых разных произведений.

Точно так же как "Чижик-пыжик, где ты был?" или "Раз, два, три, четыре, пять". У всех этих вещей есть авторы, которых давно уже нет с нами. Если мы сумеем доказать, что вот этот кусок музыкального произведения является оригинальным, не взят откуда-то еще, только в этом случае использование будет влечь за собой последствия».

Главный коммерческий успех в этот день у самого артиста — солдаут в Кремлевском дворце на 6 тыс. зрителей.

Юлия Савина