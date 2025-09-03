Средняя сумма микрозайма выросла на 21,7% в 2025 году в Сибири

В регионах Сибири в январе-августе 2025 года средняя запрашиваемая сумма микрозайма составила 16,65 тыс. руб., что на 21,7% больше, чем в аналогичный период 2024-го. При этом фактически выданная сумма за год увеличилась всего на 6,1% и составила 9,67 тыс. руб., посчитали аналитики онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).

По данным сервиса, причиной динамики является ограничение на выдачу заемных средств клиентам с высокой долговой нагрузкой. Столкнувшаяся с отказами в банках часть заемщиков обращается в МФО, а для них изначально характерны более высокие финансовые запросы, чем для классических клиентов МФО.

Показатель средней запрашиваемой суммы растет также под влиянием инфляционного фактора, считает генеральный директор Moneyman Артем Быков.

Годовая инфляция в Новосибирской области в июле замедлилась до 9,68% после 11% в июне. Тем не менее показатель остается выше, чем в целом по стране — 8,79%, отмечает Сибирское ГУ Банка России.

Лолита Белова