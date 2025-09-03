В Нижнекамске суд рассмотрит дело в отношении местного жителя, обвиняемого в вождении в нетрезвом виде и поджоге автомобиля своей знакомой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

В Нижнекамске местный житель предстанет перед судом за поджог машины знакомой

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый, ранее лишенный водительских прав за нетрезвое вождение, снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Водителя остановили сотрудники Нижнекамской Госавтоинспекции. На следующий день обвиняемый опять находился в нетрезвом виде и поджег автомобиль своей знакомой, причинив женщине ущерб на сумму свыше 1,1 млн руб.

Фигурант обвиняется по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения лицом, ранее судимым за нетрезвое вождение) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба). Мужчина признал вину в обоих преступлениях, его автомобиль конфискован и доставлен на штрафстоянку. Уголовное дело направлено в Нижнекамский суд для рассмотрения по существу.

Марк Халитов