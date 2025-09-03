«Банк принимает активное участие в реализации значимых для региона инициатив»

Какие отрасли на Дальнем Востоке сегодня получают максимальную поддержку? Как ВТБ помогает развивать туризм? И каковы планы банка по расширению офисной сети в регионах России? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов обсудил с членом правления ВТБ Русланом Еременко в рамках Восточного экономического форума.

— Растет ли активность бизнеса в связи с понижением ставки? Тренд Центрального банка понятен, и многие говорят, что он будет продолжен.

— Снижение ключевой ставки — это то, чего многие предприниматели очень ждали. Это позитивный сигнал для пересмотра стратегии развития бизнеса. Но ответ от реального сектора экономики не может быть быстрым. Бизнес сейчас наблюдает за ситуацией, за тем, насколько устойчивой будет тенденция по снижению ставки, чтобы в дальнейшем скорректировать свои планы. Сегодня бизнес находится в режиме ожидания, и мы прогнозируем, что скоро будет возврат к ранее замороженным инвестиционным проектам, и, безусловно, кредитная активность усилится.

— Хочу задать вопрос про Дальний Восток. Какие сферы в текущих экономических реалиях получают там большую поддержку и, соответственно, активно инвестируют в развитие? С какими предприятиями и из каких отраслей ВТБ работает активнее всего?

— Государство сегодня создает реальные условия для привлечения предпринимателей к инвестициям, в том числе в проекты на Дальнем Востоке, предлагая бизнесу более выгодные условия: налоговые льготы, субсидии, долгосрочные контракты. ВТБ здесь не исключение. Мы, как и раньше, принимаем активное участие в реализации значимых для региона инициатив. Что такое Дальний Восток? Это богатая природа и большие территории. Позволю себе метафору: только для дальневосточного леопарда, которого банк в этом году сделал героем своей новой имиджевой кампании, это привычная среда обитания. Для развития бизнеса нужна современная качественная инфраструктура — вот основная задача. И ВТБ вовлечен в реализацию всех инфраструктурных программ, они имеют принципиальное значение для развития региона.

Чтобы в полной мере реализовать транзитный потенциал Дальнего Востока и обеспечить бесперебойную транспортировку грузов, необходимо модернизировать все элементы инфраструктуры региона, включая порты, автомобильные и железные дороги. Подтверждение этому — рост кредитного портфеля компаний, реализующих проекты в сфере инфраструктуры в сегменте СМБ на Дальнем Востоке: с начала года он увеличился на 30%. Другой показатель — рыбная отрасль. По итогам первого полугодия 2025-го мы нарастили выдачи в полтора раза. На ДФО приходится порядка 80% всего кредитного портфеля предприятий рыбной отрасли. Не обошел бы вниманием и промышленный сектор. Сейчас именно промышленные предприятия становятся точками наиболее интенсивного развития, так как позволяют снизить зависимость страны от импорта ряда товаров. Недавно ВТБ поддержал интересный проект по импортозамещению — производство тест-полосок для людей с диабетом в Приморском крае. Мощность нового завода составит более 1,3 млн упаковок в год, с возможностью увеличения выпуска вместе с партнером. На компании промышленной отрасли приходится 15% или около 32 млрд руб. кредитного портфеля СМБ на Дальнем Востоке.

Среди других направлений нашей работы в ДФО — кредитование жилищного строительства. Это приоритет номер один в регионе, который развивается в том числе благодаря дальневосточной ипотеке. ВТБ поддерживает возведение порядка 800 тыс. кв. м жилья. За последние три года показатель вырос почти втрое. На площадке ВЭФ мы подписываем новые соглашения о финансировании жилищного строительства, несколько проектов, которые будем анонсировать отдельно. В целом предприятия и отрасли занимают около 23% кредитного портфеля СМБ на Дальнем Востоке.

— Поговорим о сфере туризма, которая сегодня по всей стране активно развивается. Реализуются масштабные локальные проекты. Дальний Восток — уникальный регион. Как ВТБ поддерживает этот тренд?

— Это направление сейчас совершенно не испытывает дефицита интереса инвесторов. Дальний Восток стал одной из ключевых локаций, где активно развивается туризм. В регионах строятся новые гостиницы, базы отдыха, растет уровень инженерной инфраструктуры даже в удаленных местностях, повышается качество сервиса. Нам это интересно, мы постоянно участвуем в этом процессе. В первом полугодии 2025-го предприятиям СМБ в сфере туризма в ДФО банк выдал порядка 5 млрд руб. — в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Основная цель — развитие туристической инфраструктуры. Самая востребованная у бизнеса программа — льготное кредитование капитального строительства в сфере туризма, в рамках которой ВТБ заключил соглашения на сумму более 10 млрд руб. Важно, что многие проекты уже реализованы. Например, в конце прошлого года в Хабаровске открылся крупный отель с современным водно-оздоровительным комплексом, увеличивший отельный фонд города на 170 номеров. Схожие планы у нас почти во всех крупных регионах Дальнего Востока.

— Как банкира и представителя сектора хочу вас спросить о планах ВТБ по расширению и обновлению офисной сети. Я знаю, что запущена масштабная программа по России, и, наверное, ДФО не исключение.

— Расширение сети отделений ВТБ — ключевой элемент стратегии, направленной на максимальную доступность банковских услуг для жителей всех регионов страны. Сегодня сеть насчитывает более 1,7 тыс. отделений и охватывает все 89 субъектов РФ. К этим показателям мы подошли к концу прошлого года. В 2025-м банк уже открыл порядка 130 новых отделений, а до конца года планирует запустить еще около 300 точек продаж, включая интеграцию банка РНКБ и проект по Почта-банку. Сеть представлена в разных форматах, но во всех офисах доступны как розничные, так и корпоративные услуги. Мы также реновируем существующие отделения. До конца 2025 года более 35% сети (около 700 офисов) будет переведено в новый современный формат. На Дальнем Востоке ВТБ представлен в каждом регионе, всего работает 110 отделений и 19 офисов Почта-банка.