Wildberries внедряет функцию предзаказа товаров

Wildberries анонсировал запуск функции предварительного заказа. Карточки доступных для предзаказа товаров будут помечаться специальной плашкой. Об этом основатель платформы Татьяна Ким рассказала «РИА Новости» в кулуарах Восточного экономического форума.

По ее словам, разработчики старались внедрить новую функцию таким образом, чтобы «было максимально понятно, удобно и не требовало большого количества дополнительных действий». Когда покупатель добавит такой товар в корзину, ему сообщат, «когда фактически товар будет доставлен клиенту», отметила она.

В пресс-службе маркетплейса уточнили, что возможность предзаказа будет доступна для тех позиций, которые имеют высокий спрос. Это могут быть мобильные устройства, книжные бестселлеры или новые автомобильные марки.