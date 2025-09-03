В Оренбурге открылась специализированная выставка-форум «Газ. Нефть. Оренбуржье»

В среду, 3 сентября, в Оренбурге прошло открытие XVIII специализированной выставки-форума «Газ. Нефть. Оренбуржье». В форуме участвуют бизнес-делегация из Республики Казахстан и 250 спикеров из 16 городов: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Пенза, Благовещенск, Курган, Орск, Оренбург, Новотроицк, Тольятти, Тюмень и Челябинск. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

Фото: Фото Telegram-канал Евгений Солнцев

Ключевые игроки нефтегазовой отрасли продемонстрируют инновации, обсудят стратегии развития и укрепления деловых связей. Форум продлится три дня. В программе 46 мероприятий. В экспозиции выставки представлены около 90 производителей оборудования и услуг для газовой, нефтяной и машиностроительной отраслей России, включая предприятия из 20 других регионов России, Республики Казахстан и Республики Беларусь.

В региональном правительстве отмечают, что Оренбуржье является единственным производителем одоранта в России. Оренбургская область на втором месте в стране по производству гелия, на четвертом — по добыче нефти и газа, на седьмом — по экспорту реактивного топлива.

«Нефтегазовая отрасль занимает почти половину в общей доле промышленного производства Оренбуржья. Входящие в нее предприятия — крупнейшие работодатели и налогоплательщики региона. Область вносит весомый вклад в развитие нефтегазохимической отрасли всей страны. У нас находятся крупнейшие в Европе газохимические комплексы. Поиск новых месторождений, разработка трудноизвлекаемых запасов продолжаются. В условиях санкций по-прежнему главной задачей остается развитие технологической независимости нефтегазового сектора», — заявил врио губернатора Евгений Солнцев.

Руфия Кутляева