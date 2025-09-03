Тамбовские налоговики потребовали банкротства Рустама Шамояна

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области подало в Арбитражный суд региона заявление о признании банкротом бизнесмена Рустама Шамояна. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был зарегистрирован 1 сентября. Сумма требований составляет 2,8 млн руб. В декабре 2024 года Рустам Шамоян был привлечен к субсидиарной ответственности в числе нескольких бывших топ-менеджеров и совладельцев тамбовского застройщика «Элитстрой» (среди которых Николай Лапин, Мамей Шамоян и другие). Сумма задолженности компании составила 208,5 млн руб.

Согласно данным Rusprofile, Рустам Шамоян является бывшим учредителем и руководителем ликвидированного ООО «Норд», специализирующегося на перевозках. Также регистрировал на себя КФХ (крестьянско-фермерское хозяйство), которое, впрочем, тоже было ликвидировано.

Бизнесмен известен в Тамбове как один из представителей семьи Шамоянов. В 2020 году Октябрьский райсуд Тамбова признал его брата, Джамала Шамояна, виновным в четырех эпизодах мошенничества в составе группы лиц в крупном и особо крупном размере (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) при выполнении госконтрактов на строительство дорог и соцобъектов. Бизнесмен получил шесть лет колонии и 69 млн руб. штрафа.

В 2022 году Ленинский райсуд Тамбова приговорил Джамала Шамояна к девяти годам колонии за еще одно мошенничество в особо крупном размере. Оба решения он безуспешно обжаловал.

Анна Швечикова