Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тамбовские налоговики потребовали банкротства Рустама Шамояна

УФНС по Тамбовской области требует признать Рустама Шамояна банкротом

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области подало в Арбитражный суд региона заявление о признании банкротом бизнесмена Рустама Шамояна. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был зарегистрирован 1 сентября. Сумма требований составляет 2,8 млн руб. В декабре 2024 года Рустам Шамоян был привлечен к субсидиарной ответственности в числе нескольких бывших топ-менеджеров и совладельцев тамбовского застройщика «Элитстрой» (среди которых Николай Лапин, Мамей Шамоян и другие). Сумма задолженности компании составила 208,5 млн руб.

Согласно данным Rusprofile, Рустам Шамоян является бывшим учредителем и руководителем ликвидированного ООО «Норд», специализирующегося на перевозках. Также регистрировал на себя КФХ (крестьянско-фермерское хозяйство), которое, впрочем, тоже было ликвидировано.

Бизнесмен известен в Тамбове как один из представителей семьи Шамоянов. В 2020 году Октябрьский райсуд Тамбова признал его брата, Джамала Шамояна, виновным в четырех эпизодах мошенничества в составе группы лиц в крупном и особо крупном размере (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) при выполнении госконтрактов на строительство дорог и соцобъектов. Бизнесмен получил шесть лет колонии и 69 млн руб. штрафа.

В 2022 году Ленинский райсуд Тамбова приговорил Джамала Шамояна к девяти годам колонии за еще одно мошенничество в особо крупном размере. Оба решения он безуспешно обжаловал.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Беглецу добавили заочно».

Анна Швечикова