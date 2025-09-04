Эл 6 Новосибирск встретил представителей производственных предприятий Алтайского края

В рамках XII Международного форума технологического развития «Технопром - 2025» выпускники Губернаторской программы Алтайского края посетили одно из ключевых предприятий региона - Эл 6 Новосибирск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей Эл 6 Новосибирск

Фото: Александр Рощин, предоставлено ЭЛ 6 Новосибирск Музей Эл 6 Новосибирск

Фото: Александр Рощин, предоставлено ЭЛ 6 Новосибирск

Губернаторская программа ориентирована на подготовку высококвалифицированных управленцев, способствующих развитию промышленного потенциала Алтайского края. Она направлена на повышение компетенций руководителей и специалистов предприятий, работающих в сферах энергетики и промышленности. В ходе экскурсии, которую посетили представители 6 предприятий, были представлены лучшие производственные практики и передовые решения в отрасли.

Эл 6 Новосибирск - крупнейшее российское предприятие по выпуску угольных электродов. В продуктовый портфель завода также входят катодные блоки, графитированные электроды и другая углеграфитовая продукция для производителей первичного алюминия, металлического кремния, ферросплавов и стали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники делегации на производственной площадке

Фото: Александр Рощин, предоставлено ЭЛ 6 Новосибирск Участники делегации на производственной площадке

Фото: Александр Рощин, предоставлено ЭЛ 6 Новосибирск

Экскурсантам была предоставлена возможность познакомиться с производственной цепочкой. Особое внимание уделялось вопросам обеспечения непрерывности производственного цикла и способности выпускать продукцию различного типа в зависимости от запросов клиентов.

Начальник управления качеством готовой продукции Лариса Конради подробно рассказала участникам мероприятия о важности соблюдения стандартов качества и методах контроля на каждом этапе производства. Среди вопросов, поднятых участниками экскурсии, особое внимание привлекли проблемы промышленной безопасности, внедрения цифровых технологий и подготовки квалифицированного персонала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Катодные блоки Эл 6 Новосибирск

Фото: Александр Рощин, предоставлено ЭЛ 6 Новосибирск Катодные блоки Эл 6 Новосибирск

Фото: Александр Рощин, предоставлено ЭЛ 6 Новосибирск

Как подчеркнула представитель организатора Губернаторской программы, сотрудник КГБУ «Алтайский ресурсный центр» Наталья Волкова: «Мы ценим, что нам рекомендовали к посещению именно это предприятие. Размах, сложность производства, тщательность проработки всех процессов, системная работа по обеспечению безопасности – все это производит незабываемое впечатление. Нашим слушателям есть с чем сравнивать такой подход к организации производства, и я уверена, на Эл 6 Новосибирск они увидели один из лучших примеров».

По итогам посещения предприятия многие участники подчеркнули важность полученных знаний. Например, заместитель начальника ОТЦиСП «Барнаульского завода АТИ» Надежда Юрлова высоко оценила функциональность системы электронного учета, внедренной на заводе. Инженер-конструктор «Алтайвагон» Иван Гончаренко отметил пользу полученной информации о технологии производства. Система охлаждения оборудования вызвала особый интерес у инженера-технолога «Бийского олеумного завода», поскольку аналогичное оборудование применяется и на ее предприятии.

Все участники делегации единогласно выразили восхищение масштабом производства, высоким уровнем производственной культуры и широким ассортиментом выпускаемых товаров.

«Важно, что к нам на предприятие пришли специалисты - практики: мастера, руководители цехов, инженеры. – подчеркнул директор по персоналу Эл 6 Новосибирск Андрей Бирюков. – Мы открыты для образовательных мероприятий и рады поделиться опытом производства сложной и уникальной углеграфитовой продукции. Подобные встречи способствуют взаимообучению и укреплению связей между предприятиями, создавая условия для дальнейшего роста отечественной промышленности».

ИП Фащевских Дарья Николаевна