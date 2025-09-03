В Башкирии сохранится чрезвычайная пожароопасность из-за погоды

Башгидрометцентр предупредил об «оранжевом» уровне угрозы из-за сохраняющейся чрезвычайной пожароопасности. В числе неблагоприятных погодных условий, перечисленных учреждением — порывистый ветер и грозы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Пожароопасная обстановка сохранится на юго-востоке Башкирии до вечера 5 сентября.

4 сентября в республики местами ожидаются сильные дожди, возможны порывы ветра до 17 м/с. Ночью и утром из-за тумана видимость может ухудшиться до 500 м и менее. Температура воздуха ночью составит +12,+17°, днем — +19,+24°.

Майя Иванова