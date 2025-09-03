В Саратове суд наказал директора фирмы за гибель работника в смесительной камере

В Саратове суд вынес приговор в отношении 29-летнего директора организации по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, 23 августа прошлого года фигурант допустил к производственному процессу работников без проведения инструктажа по охране труда и без ознакомления с руководством по эксплуатации бетономешалки. Один из них занимался очисткой бетоносмесителя и погиб в смесительной камере.

Фигурант признал свою вину. По решению суда он получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком 12 месяцев. Также ему запрещено в течение года заниматься деятельностью, связанной с руководством и организацией работ по производству бетона.

Павел Фролов