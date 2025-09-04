ГК «ПСК» открыла продажи офисных помещений в апарт-отеле Industrial Avenir

В строящемся на проспекте Стачек апарт-отеле Industrial Avenir в продаже появились офисные помещения площадью от 23 до 53 кв. м.

Офисные помещения расположены на втором и третьем этажах апарт-отеля, в обособленном крыле здания. Стоимость офисных помещений — от 5,2 до 10,7 млн рублей. В нее входят полная чистовая отделка и оборудованный санузел.

Собственники офисных помещений, как и собственники апартаментов, смогут сдавать помещения самостоятельно или передать их в управление PSK Invest — структуре ГК «ПСК», управляющей сетью Avenir. Эта компания будет управлять номерным фондом всего апарт-отеля.

Industrial Avenir расположится рядом со станциями метро «Кировский завод» и «Путиловская», строительство которой завершается. Напротив апарт-отеля — Кировский завод и его деловой кластер.

Предложение ориентировано на малый бизнес — как собственников, так и арендаторов. На тех, кто хотел бы располагать обособленным и оборудованным офисом, не в формате мелкой нарезки в крупном БЦ или рабочих мест в коворкингах. На данный момент в радиусе километра от станции метро «Кировский завод» предложения аренды и продажи офисов малого формата представлены штучно. В целом в Санкт-Петербурге предложение малых форматов невелико. При этом спрос на малый офисный формат в течение последних лет опережает предложение.

Строительство Industrial Avenir будет завершено через год, в третьем квартале 2026 года. Апарт-отель будет представлять собой 13-этажное здание с дизайном в индустриальном стиле. В нем расположится 739 апартаментов, в том числе с террасами и в формате «евро 2», а также офисные и коммерческие помещения, оборудованный коворкинг для арендаторов и гостей апарт-отеля. В лобби на первом этаже расположится выставочное пространство. Предусмотрен подземный паркинг.

Industrial Avenir — застройщик ООО «СЗ "Синергия Девелопмент"», проектная декларация на сайте наш. дом.рф.

