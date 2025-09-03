Зарубежные СМИ: Как решение суда по антимонопольному разбирательству в пользу Google скажется на компании?

Федеральный суд США разрешил Google не продавать браузер Chrome и операционную систему Android. Это было требование американского Минюста: власти обвиняли IT-гиганта в злоупотреблении положением на рынке поисковиков. Там корпорация занимает долю в 90%. Антимонопольное разбирательство продолжалось два года, поводом к нему послужила сделка с Apple. Google платила компании более $20 млрд в год за то, чтобы их поисковик устанавливался по умолчанию в браузере Safari для IPhone и Macbook. СМИ назвали вердикт суда одним из самых важных решений в сфере технологий за последние 25 лет. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Google удалось избежать самых суровых санкций: ее всего лишь обязали в течение шести лет делиться своими поисковыми данными с Microsoft, OpenAI и Perplexity для обучения искусственного интеллекта. Также корпорации теперь запрещено заключать эксклюзивные соглашения о поисковиках с производителями устройств. Однако компания по-прежнему может платить им за продвижение. По всей видимости, высшая инстанция прислушалась к Google, пишет Reuters. В компании неоднократно заявляли, что требование об обязательной продаже Chrome и Android нанесет ущерб миллиардам потребителей по всему миру и пагубно скажется на положении США как лидера в сфере технологий.

По словам собеседников агентства Bloomberg, вердикт американского федерального суда станет опорой для аналогичных антимонопольных разбирательств против Apple, Amazon, а также признанной экстремистской и запрещенной в России Meta. При этом корпорация по-прежнему недовольна обязательным обменом поисковыми данными с конкурентами, как сообщает Bloomberg, руководство считает, что решение навредит конфиденциальности пользователей Google.

Для IT-гиганта генеративный искусственный интеллект давно стал серьезной проблемой. The Wall Street Journal подчеркивает, что люди стали использовать чат-боты вместо Google для поиска ответов на свои вопросы. Однако компания в целом победила, рассуждает издание. Помимо требования об обязательной передаче данных конкурентам, Минюст США также добился отмены предустановки всех Google-сервисов для тех производителей, которые хотят получить доступ к магазину приложений Google Play.

Apple тоже отделалась малой кровью: производителю нужно будет активнее продвигать альтернативные поисковые системы, но соглашение с Google остается в силе. Это открывает путь к дальнейшему сотрудничеству двух компаний в области искусственного интеллекта, говорят собеседники The Wall Street Journal.

После оглашения вердикта федерального суда акции материнской компании Google — Alphabet — подскочили почти на 9%, бумаги Apple — на 4,5%. При этом дело еще может быть пересмотрено в случае, если принятые меры окажутся недостаточными, чтобы снизить влияние Google на рынке поисковых систем. Конкуренты также остались не в восторге. Как пишет New York Times, больше всех недоволен гендиректор поискового стартапа DuckDuckGo. По его словам, решение суда не позволит компании добиться существенных результатов.

