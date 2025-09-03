Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки в сентябре до 16%, на конец года она может составить 15%, заявил в интервью «РИА Новости» в преддверии Восточного экономического форума заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.

«По оценкам аналитиков SberCIB Investment Research, на заседании 12 сентября ЦБ может снизить ключевую ставку еще на 200 б. п., до 16%, а на конец года она может составить 15%»,— сказал он.

«Текущий уровень ставки — 18%, на наш взгляд, все еще довольно высок. Реальная ставка за вычетом инфляции сегодня близка к историческим максимумам. Мы видим признаки продолжающегося охлаждения экономики»,— добавил господин Попов.

Топ-менеджер отметил, что текущие темпы роста кредитования и денежной массы с начала года даже ниже среднего в сравнении с первыми полугодиями 2017-2019 годов, когда наблюдалась устойчиво низкая инфляция. «Поэтому считаем, что маневр для дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняется»,— заключил он.

Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку — до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев — с конца октября прошлого года. По итогам заседания совета директоров в июле регулятор вновь снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 п. п. — до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил «нейтральный сигнал» относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.