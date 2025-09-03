На ремонт Музея геологии в Уфе направят 1,8 млн рублей

МБУ «Музей истории города Уфы» планирует заключить контракт на текущий ремонт помещений Музея геологии и полезных ископаемых, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта —1,8 млн руб. Средства учреждение выделит из своего бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Балыкова Фото: Наталья Балыкова

Из карточки закупки следует, что победитель аукциона уже выбран (им стал единственный участник конкурса), но контракт еще не заключен.

До 5 октября подрядчик должен оштукатурить, покрасить и облицевать стены, оштукатурить столбы и колонны, покрасить потолки. Также нужно установить декоративные карнизы, заменить люминесцентные светильники на светодиодные, обновить дверные коробки. Кроме того, планируется установить нагреватели и заменить сантехнику в туалетах.

На работы предполагается трехлетняя гарантия.

Майя Иванова