Сбербанк допускает устойчивый рост кредитования юрлиц во втором полугодии

Если тренд на смягчение денежно-кредитной политики в России продолжится, то во втором полугодии корпоративное кредитование по рынку может перейти от стагнации к устойчивому росту, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью «РИА Новости» в преддверии Восточного экономического форума.

Банк России по итогам заседания 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта — до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил «нейтральный сигнал» относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

«Если тренд на смягчение денежно-кредитной политики продолжится, кредитование автоматически станет доступным для бизнеса, а рынок покажет восстановление. А в этом случае во втором полугодии корпоративное кредитование может перейти от стагнации к устойчивому росту»,— сказал он.

Господин Попов отметил, что с начала года корпоративный кредитный портфель банков в России по данным на 1 августа вырос на 1%. «Рынок корпоративного кредитования продолжает расти, но темпы драматично замедлились»,— подчеркнул топ-менеджер.

По его мнению, эта динамика объясняется высокой ключевой ставкой и тем, что в прошлом году компании в силу геополитической турбулентности активно замещали внешний долг внутренними заимствованиями, в том числе банковскими кредитами.