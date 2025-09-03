«Следовать за партией! Сражаться до победы! Создавать образцовый стиль!»

Состоявшийся в Пекине военный парад в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны привлек повышенное внимание многих мировых СМИ. Обозреватели отметили экстраординарный размах торжественного мероприятия, а некоторые сочли его своеобразным вызовом в адрес США.

Военный парад в честь Дня победы в Китае: кто присутствовал и что произошло?

Перед началом парада государственные СМИ сообщили, что в честь 80-летия победы над императорской Японией во Второй мировой войне выступят 80 горнистов. Государственные СМИ также сообщили, что более 1 тыс. музыкантов будут сидеть в 14 рядах, символизируя каждый год сопротивления Китая вторжению Японии в Маньчжурию в 1931 году. Си Цзиньпин выступил с речью перед 50 тыс. зрителей на площади Тяньаньмэнь. На нем был костюм, похожий на тот, что носил Мао Цзэдун, приведший Коммунистическую партию Китая (КПК) к победе в гражданской войне после Второй мировой войны.

Зрители сидели на стульях зеленого, красного и золотого цветов, которые символизируют плодородную землю, жертвы народа и мир соответственно. Си Цзиньпин приветствовал на мероприятии более 25 иностранных лидеров. Однако почетными гостями были Путин и Ким Чен Ын, которые сопровождали Си Цзиньпина на красной дорожке.

Китай демонстрирует военную мощь роскошным парадом и посылает предупреждение Вашингтону

Китай продемонстрировал свою растущую военную мощь и укрепляющиеся связи с противниками Вашингтона, организовав роскошный парад, на котором лидер Си Цзиньпин предстал в роли знаменосца нового мирового порядка.

В окружении лидеров 26 стран, включая Россию, Северную Корею и Иран, Си Цзиньпин наблюдал за показом передового китайского вооружения и тысячами солдат, прошедших синхронным маршем по площади Тяньаньмэнь в честь победы Китая во Второй мировой войне.

Это зрелище отражало видение великой державы, которую Си Цзиньпин хочет представить миру, и служило предупреждением США и Европе не бросать ей вызов. Антизападный настрой усиливало присутствие северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина, которые вышли на трибуну и наблюдали за парадом по обе стороны от китайского лидера.

Зашторенные окна и пустые офисы: масштабный военный парад в Китае закрыт для публики

Основной маршрут прохождения техники и войск для парада усиленно патрулируется. Более шести квадратных миль — примерно в четыре раза больше площади Центрального парка Нью-Йорка — перекрыты. Власти предупредили жителей Пекина, проживающих вдоль проспекта Чанъаньцзе, основного маршрута парада, держать окна закрытыми, а сотрудников офисов — не выходить на улицу с раннего вечера вторника и до окончания 70-минутного шествия на следующий день.

Магазины и станции метро по маршруту парада закрыты. Полицейские проверки ужесточаются. Ближайшее расстояние от маршрута шествия составляет не менее одной улицы. Барьеры были установлены еще дальше, а некоторые ограждения для движения транспорта были окрашены в радужные цвета, чтобы сделать атмосферу в условиях строгого контроля более праздничной.

Си, Путин и Ким: что скрывается за постановочным кадром, который может символизировать сдвиг в глобальном балансе сил

Первая в истории встреча Си, Путина и Ким Чен Ына настолько символична, что грозила затмить собой масштабный военный парад, проходивший по улицам китайской столицы. Кадры из Пекина доказывают, что «ось потрясений», ядром которой является Си, вышла за рамки гипотез и перешла в хаотичную сферу реальной политики. Пока неизвестно, как эффектная фотосессия воплотится в действия, но лидеры в столицах — от Вашингтона и Лондона до Токио и Сеула — наверняка наблюдают за происходящим со смешанным чувством любопытства и тревоги.

Си Цзиньпин вместе с Владимиром Путины и Кем Чен Ыном на масштабном военном параде

Одетый в костюм, похожий на те, что носил бывший лидер Мао Цзэдун, господин Си приветствовал более 20 приехавших лидеров, говоря им по-английски «Рад вас видеть» и «Добро пожаловать в Китай»...

Событие, призванное продемонстрировать военную мощь и дипломатическое влияние Китая, происходит в то время, как торговые тарифы президента США Дональда Трампа и нестабильная политика Китая обостряют его отношения как с союзниками, так и с соперниками.

Проезжая в лимузине с открытым верхом на одном из этапов парада, господин Си осмотрел войска и современную военную технику, ракеты, танки и беспилотные летательные аппараты, выстроившиеся вдоль проспекта рядом с площадью. Во время 70-минутного представления, полного символизма и пропаганды, над площадью пролетали вертолеты с большими транспарантами.

Китай впервые продемонстрировал современное оружие на крупном военном параде, на котором присутствовали несколько мировых лидеров

Совместное присутствие господ Си, Путина и Кима в Пекине, особенно на военном параде, было расценено как попытка Китая послать мощный сигнал США и их президенту Дональду Трампу, который пытался добиться расположения господина Путина и господина Кима, чтобы они были на стороне Вашингтона… Китай прилагает все усилия, чтобы продемонстрировать свое глобальное влияние и военную мощь, что рассматривается как попытка повысить авторитет господина Си.

Си Цзиньпин провел смотр вооруженных сил на военном параде по случаю Дня победы

Председатель КНР Си Цзиньпин провел смотр вооруженных сил в среду в Пекине на военном параде, посвященном 80-й годовщине победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и победы в Мировой войне с фашизмом…

Под величественную военную музыку Си Цзиньпин проезжал на автомобиле по проспекту Чанъаньцзе, поочередно осматривая пешие парадные расчеты, расчеты боевых знамен и парадные строи вооружений. Когда парадный кабриолет возвращался на Тяньаньмэнь, участвующие в параде военнослужащие в один голос громко скандировали: «Следовать за партией! Сражаться до победы! Создавать образцовый стиль! Справедливость восторжествует! Мир восторжествует! Народ победит!»

