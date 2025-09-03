Житель Ставрополья получил условный срок за экстремистские призывы в соцсети
Апанасенковский районный суд Ставропольского края приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы условно за размещение экстремистских материалов о силовиках в социальной сети. Об этом сообщили в судах Ставропольского края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина, которого обвинили в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета.
По данным следствия, подсудимый со своей личной страницы в соцсети опубликовал заголовки с текстами экстремистского характера, направленными против представителей российских правоохранительных органов. Материалы содержали нецензурную лексику.
Обвиняемый полностью признал вину и выразил раскаяние в содеянном.
Помимо условного срока с испытательным периодом четыре года, суд лишил гражданина права заниматься администрированием сайтов в интернете на три года.
Приговор ещё не вступил в законную силу.