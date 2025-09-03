В парках Ярославля смогут устанавливать аттракционы за федеральные деньги

В правила благоустройства территории города Ярославля предлагается в качестве элементов объектов благоустройства включить аттракционы. Об этом на заседании комиссии муниципалитета сообщил заместитель мэра Николай Степанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Как пояснил господин Степанов, принятие данных изменений позволит городу использовать средства, выделяемые для благоустройства парков в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», на покупку аттракционов.

«Нашим паркам это давно требуется — замена аттракционов, которые достаточно обветшали»,— сказал господин Степанов.

По вопросу предлагаемых изменений 20 августа состоялись публичные слушания, проект был одобрен. 3 сентября изменения поддержали городские депутаты на совместном заседании двух постоянных комиссий муниципалитета. Теперь проект рассмотрят на пленарном заседании органа.

Алла Чижова