Житель Когалыма обвиняется в избиении трехмесячного сына

В Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) 44-летнему местному жителю предъявлено обвинение в избиении трехмесячного сына, сообщили в управлении СКР по ХМАО-Югре. Возбуждено дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему).

Как считает следствие, 30 августа пьяный югорчанин, находясь у себя дома, разозлился из-за детского плача, поэтому он ударил сына по голове. Ребенок получил тяжкие травмы — в больнице ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следствием заявлено ходатайство перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в прошлом году в ХМАО Радужнинский городской суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно матери за избиение двухлетнего сына. Суд установил, что она избивала ребенка из чувства неприязни, нанося повреждения, не причинившие тяжкий или средней тяжести вред здоровью.

