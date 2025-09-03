В Ульяновской области «Ювента» прекратила распространять сведения о песчаных карьерах

В Ульяновской области ООО «Ювента» исполнила предупреждение УФАС с целью предотвращения нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в региональном управлении антимонопольной службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее в интернете «Ювента» разместила информацию о поставках высококачественного кварцевого песка, добытого на собственных карьерах, с лабораторным контролем каждой партии и гарантией высокого качества на каждом этапе производства.

Ульяновское УФАС пришло к выводу, что действия общества содержат в себе признаки недобросовестной конкуренции, так как распространяемая обществом информация вводит в заблуждение потребителей относительно производителя и качества продукции.

«Ювенте» было выдано предупреждение о необходимости прекращения указанных действий. Спорная информация была удалена с сайта компании.

Алексей Алексеев