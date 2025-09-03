Wildberries тестирует функцию виртуальной примерки одежды на фото пользователя

Wildberries внедряет функцию виртуальной примерки одежды с помощью искусственного интеллекта. Пользователи смогут оценить, как сядет на них обновка, загрузив свою фотографию в сервис. Об этом сообщила ТАСС глава объединенной компании Russ & Wildberries (РВБ) Татьяна Ким.

«Он (новый инструмент.— "Ъ") позволит пользователям примерить одежду прямо на собственном изображении в мобильном приложении маркетплейса»,— сказала госпожа Ким в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

В пресс-службе компании объяснили ТАСС, что функция подразумевает появление в карточках отдельных товаров, доступных для виртуальной примерки, специальной кнопки: «Посмотреть вещь на себе». При нажатии на нее покупатель сможет загрузить свое фото — как старое, так и новое, сделанное в режиме реального времени, — и оценить, как предмет одежды сядет конкретно на его фигуру.

Инструмент должен представить корректное наложение выбранной вещи на фигуру пользователя с учетом «цвета, пропорций и перспективы». Сейчас компания собирает обратную связь от продавцов и покупателей для дальнейшего усовершенствования функции.